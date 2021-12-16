За сутки в России выявили почти 28,5 тысячи случаев заражения COVID

В России за минувшие сутки выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель ежедневного прироста составлял 28 343, однако уже третий день в подряд число новых заболевших сохраняется в пределах 29 тысяч. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Всего же за время пандемии коронавирусом были заражены 10 млн 131 646 человек. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлению были выписаны 37 155 пациентов, а всего же от последствий вируса выздоровели 8 876 788 россиян.

По последним данным, жертвами пандемии стали 294 024 человека. За минувшие же сутки по всей стране скончались 1 133 пациента.

Наибольшие темпы суточного прироста фиксируются в Москве (3322), Санкт-Петербурге (1992) и Подмосковье (1262). Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%.

Ранее замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал о высокой вероятности распространения штамма «омикрон» в России. Согласно сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев.