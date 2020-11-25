За сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9a05771e-2fbd-11eb-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России второй день подряд число летальных исходов от коронавируса превышает 500 случаев в сутки.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 524 жителя России, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это на 17 человек больше, чем днём ранее.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса скончались 38 062 россиянина.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 79 случаев. В Москве жертвами инфекции стали 73 человека. В Красноярском крае скончались 25 пациентов, в Московской области — 22 смертельных случая.

За последние сутки по всей стране зарегистрировали 25 487 новых случаев заражения COVID-19, среди которых 5511 (или 21,6%) протекают бессимптомно. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 2 187 990 человек. За 24 часа вылечились от коронавируса 25 073 россиянина, всего число переболевших COVID-19 жителей РФ достигло 1 685 492 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы продлили введённые ранее меры по сдерживанию пандемии до 15 января. Был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.