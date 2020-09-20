За сутки в РФ скончались 79 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/03720fe6-fb16-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Коронавирус унёс жизни ещё 79 пациентов в России. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в стране достигло 19 418.

Как сообщает оперштаб, за последние сутки было выявлено 6148 новых случаев инфицирования. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о 2895 пациентах, которых выписали по выздоровлении от COVID-19.

С начала эпидемии в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 103 399 человек. Значительная часть пациентов — 909 357 — уже поправилась. Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей, больных COVID-19, на данный момент в России составляет 174 624.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20. Из «зелёных» стали «красными» Тверская область, Брянская область, Тува, Забайкальский край; из «светло-зелёных» стали «красными» Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Камчатский край. Такие изменения, как писал NEWS.ru, произошли за неделю, но такого периода пока недостаточно для достоверного прогноза, уточнил эксперт.