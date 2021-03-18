За сутки в Москве выявили больше 1,8 тысячи случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/6f6ea0c4-8892-11eb-9a44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки медики зафиксировали 1809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. Таким образом, за всё время пандемии в столице было выявлено 1 008 224 случая инфицирования.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в столице выздоровели 1902 человека. За всё же время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились в Москве 928 156 человек.

Что касается летальных исходов, то, по данным на 19 марта 2021 года, в Москве умерли 16 024. За сутки от коронавируса в столице погиб 51 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем в 921 новый случай инфицирования, а на третьем — Московская область. Там за сутки зафиксировали 605 заражений.

Ранее NEWS.ru писал, что медицинские специалисты в течение прошедших суток выявили на территории России 9699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа из больниц в России выписали 12 337 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности справиться с болезнью удалось 4 049 373 россиянам.