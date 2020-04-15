За сутки в Москве выписали 162 пациентов, излечившихся от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac863b46-8147-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выздоровели ещё 162 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Таким образом, количество людей, победивших болезнь, увеличилось уже до 1679 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто ещё находится в больнице. Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти, — сообщила вице-мэр.

Ранее она говорила, что плазмы не хватает, несмотря на рост числа излечившихся.

По данным на 18 апреля в России коронавирусной инфекцией заболели более 32 тысяч человек, более 569 тысяч выздоровели, свыше 154 тысяч умерли. Из них большая часть приходится на Москву. В столице поставлено 18 105 диагнозов, 1517 выздоровели, 127 человек скончались.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,2 млн, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали плазму, которую будут использовать для помощи ещё больным CJVID-19 и создания вакцины от коронавируса.