За сутки в Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4a532dda-7652-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Возраст умерших — от 53 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония, — отмечается в сообщении.

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

По данным на 4 апреля, в мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено более 278 тысяч случаев COVID-19.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее NEWS.ru писал о 93-летней пациентке из Тульской области. У неё была выявлена коронавирусная инфекция, женщина успешно прошла курс лечения и готовилась к выписке, однако скончалась от обострения сердечно-сосудистого заболевания.