За сутки от коронавируса вылечились 4,8 тысячи москвичей

https://static.news.ru/photo/21194e46-4356-11eb-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние сутки в Москве выздоровели 4798 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус, сообщили в оперштабе столицы. Общее число москвичей, переболевших COVID-19 с начала пандемии, выросло до 572 541 человека.

В столице выздоровели ещё 4798 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 572 541, — приводит «Москва 24» сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Перед выпиской все пациенты проходят необходимые тесты и сдают анализы для подтверждения выздоровления от COVID-19. Некоторым переболевшим врачи дают дополнительные рекомендации, отдельные категории граждан некоторое время продолжают находиться под удалённым присмотром медиков.

На прошлой неделе NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность полной победы над коронавирусом в России к весне 2021 года или даже раньше, если россияне приложат соответствующие усилия.