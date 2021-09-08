В России за сутки выявили 18 024 заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 18 024 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 7 065 904 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заражений коронавирусом выявили в Петербурге (1430), Москве (1269), Московской области (673), а меньше всего в Ненецком АО (10) и на Чукотке (12).

За последние 24 часа от коронавируса в России умерли 797 пациентов, а всего с начала пандемии — 189 582 человека. За сутки от коронавируса излечились 18 262 пациента, а всего с начала пандемии — 6 320 512.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в РФ коллективный иммунитет от коронавируса может сформироваться уже осенью. Хотя бы один компонент прививки от COVID получили уже 45,4 млн россиян, а 38,5 млн граждан уже завершили полный курс вакцинации. При этом для достижения коллективного иммунитета надо привить 90 млн россиян.

Между тем главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны коронавируса в России.