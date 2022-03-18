За сутки число заражений коронавирусом в России превысило 34 тысячи

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Число заражённых коронавирусом за сутки составило 34 442, cообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Количество выздоровевших превысило отметку в 16 млн человек.

Госпитализированы за сутки 5 513 человек, заразились ещё 34 442, скончались 524, выздоровели 105 064, — говорится на сайте.

Ранее центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России для регистрации назальной вакцины против COVID-19. Директор учреждения Александр Гинцбург отметил, что препарат может быть зарегистрирован в ближайшее время.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным.