За сутки 5576 москвичей вылечились от коронавируса

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 5576 человек.
С начала пандемии COVID-19 переболели 447 111 жителей Москвы,
Отмечается, что те, кто выписывается из больниц по окончании лечения от заболевания, проходят необходимые тесты, чтобы подтвердить выздоровление. Некоторые пациенты остаются под дистанционным наблюдением врачей.
В штабе напоминают, что переболевшие коронавирусом могут помочь тем, кто сейчас борется с заболеванием, став донорами плазмы с антителами к COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии к 29 ноября превысило 62 млн. Жертвами COVID-19 по всему миру стали 1 449 709 человек.