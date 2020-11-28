За сутки 5576 москвичей вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fe5c6884-320c-11eb-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 5576 человек.

С начала пандемии COVID-19 переболели 447 111 жителей Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что те, кто выписывается из больниц по окончании лечения от заболевания, проходят необходимые тесты, чтобы подтвердить выздоровление. Некоторые пациенты остаются под дистанционным наблюдением врачей.

В штабе напоминают, что переболевшие коронавирусом могут помочь тем, кто сейчас борется с заболеванием, став донорами плазмы с антителами к COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии к 29 ноября превысило 62 млн. Жертвами COVID-19 по всему миру стали 1 449 709 человек.