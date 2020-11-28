За последние сутки от коронавируса вылечились почти 22 тысячи россиян

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Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 459 россиян. Это на 51 меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии врачам не удалось спасти жизни 39 527 жителей России, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Самое большое число летальных случаев зафиксировано в Москве (72 смерти), Санкт-Петербурге (62...