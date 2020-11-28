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За последние сутки от коронавируса вылечились почти 22 тысячи россиян

10:37, 29 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа из российских больниц выписали 21 987 россиян с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Накануне от коронавируса в России вылечились 27 296 человек. 

В начала пандемии коронавирусной инфекцией нового типа переболели 1 761 457 россиян.

Наибольшее число выздоровевших зарегистрировано в Москве (5576 пациентов), Санкт-Петербурге (1835 пациентов), Московской, Архангельской и Нижегородской областях (495, 451 и 402 пациента, соответственно).

За последние сутки было зарегистрировано 26 683 новых случая заражения COVID-19 в стране, жертвами инфекции стали 459 человек. 

Ранее NEWS.ru писал, что число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии превысило 62 млн. Скончались от инфекции 1 449 709 жителей планеты.

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