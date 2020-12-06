За последние сутки от коронавируса вылечились 5027 москвичей

https://static.news.ru/photo/7b41e648-3858-11eb-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа более пяти тысяч жителей Москвы вылечились от коронавирусной инфекции.

В столице выздоровели ещё 5027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871, — передаёт РИА Новости данные московского оперативного штаба.

В штабе напоминают, что те, кто переболел коронавирусом, могут помочь другим пациентам справиться с заболеванием, став донорами плазмы.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор дал россиянам советы о том, как провести новогодние праздники с минимальными рисками заражения или распространения COVID-19.

Так, в ведомстве порекомендовали избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях, поменьше ходить в гости, оставаться в стороне от скоплений людей и без необходимости не выезжать за границу.