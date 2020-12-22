За последние сутки от коронавируса вылечились 24 158 россиян

https://static.news.ru/photo/e1748d3c-442c-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России за 24 часа выздоровели 24 158 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, свидетельствуют данные российского оперативного штаба. Днём ранее были выписаны 19 705 человек.

В общей сложности с начала года коронавирусной инфекцией переболели 2 319 520 россиян.

Больше всего выздоровевших зарегистрировано в Москве — 5003 человека. В Санкт-Петербурге от COVID-19 вылечились 1899 горожан, в Московской области — 1212 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стал 561 россиянин. Всего с начала года инфекцией заразились 2 906 503 человека, не удалось спасти жизни 51 912 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре «Вектор» не обнаружили опасных для человека мутаций COVID-19 на территории России.