За последние два месяца число заболевших COVID-19 в мире выросло вдвое

https://static.news.ru/photo/5ca34168-46be-11eb-818a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global look Press

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире, согласно свежим данным Университета Джонса Хопкинса, составило 79 млн 489 тысяч человек, что в два раза больше, чем в октябре 2020 года.

Так, число заразившихся коронавирусом с начала пандемии во всём мире пересекло отметку в 40 млн человек 18 октября — чуть более двух месяцев назад.

Однако за последнюю неделю темпы прироста числа заразившихся COVID-19 заметно снизились. За семь дней в мире зарегистрировали 4,4 млн новых пациентов с коронавирусом, в то время как неделей ранее инфекцию подхватили 5,36 млн человек.

Также сократилось число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом. С 18 по 25 декабря жертвами пандемии стали 79 тысяч человек, на 2,7 тысячи меньше, чем за неделю до этого.

Американские континенты сохраняют лидерство по темпам заражения COVID-19, высокие показатели остаются и во многих странах Европы. В 17 странах мира, в том числе и в России, число заболевших COVID-19 превысило 1 млн человек.

Отмечается значительный скачок числа новых заражений в Великобритании и Нидерландах. За неделю темпы прироста пациентов с COVID-19 в Соединённом Королевстве выросли с 20 тысяч до 40 тысяч случаев в сутки, в Нидерландах за семь дней темпы заражения выросли в 1,5 раза.

В США ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Темпы суточного прироста больных коронавирусной инфекцией снизились с 255 тысяч до 189 тысяч человек. Ухудшение статистики отмечается в Аргентине и Колумбии.

NEWS.ru писал, что в России за последние сутки выявили 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян, переболели инфекцией 2 398 254 человека.