Юрист рассказал о принудительной госпитализации больных с коронавирусом

Изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит госпитализировать пациентов принудительно. Новые правила устанавливают обязательную госпитализацию лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус.
В случае если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники, — приводит слова эксперта Тимура Матвеева телеканал «360».
Если же пациент отказывается ложиться в больницу, вопрос о его госпитализации будет решать суд. И в этом случае речь идёт о принудительном помещении в стационар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во Франции снижается уровень распространения новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.
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