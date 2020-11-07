Юрист рассказал о принудительной госпитализации больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5d597e84-220a-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит госпитализировать пациентов принудительно. Новые правила устанавливают обязательную госпитализацию лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус.

В случае если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники, — приводи т слова эксперта Тимура Матвеева телеканал «360».

Если же пациент отказывается ложиться в больницу, вопрос о его госпитализации будет решать суд. И в этом случае речь идёт о принудительном помещении в стационар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Франции снижается уровень распространения новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.