Юрист рассказал, как сэкономить на медицине в другом регионе

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Некоторые медицинские услуги выгоднее получать в регионах, поскольку там могут оказаться более привлекательные цены. Об этом рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

По словам эксперта, самыми востребованными направлениями в отрасли медтуризма является стоматология и косметология. В регионах цены на эти услуги практически в два раза ниже, чем на аналогичные в столицы. Сэкономить можно, даже с учётом затрат на дорогу, передаёт агентство "Прайм".

Кроме того, сформировалась целая индустрия рынка медуслуг со своей инфраструктурой, менеджментом и даже агентствами медицинского туризма.

Юрист считает, что в условиях глобальной экономической конкуренции феномен медтуризма заставляет медицинскую отрасль быстрее развиваться - за счёт освоения новых технологий и улучшения обслуживания пациентов.

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