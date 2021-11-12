Юрист назвал предположительную сумму штрафа за отказ прививаться от COVID

За отказ от прививки от коронавируса россияне рискуют получить административный штраф, так как для уголовного наказания это слишком незначительное нарушение. В разговоре с Lenta.ru юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов предположил, что сумма штрафа составит примерно пять тысяч рублей.

Я не думаю, что за это будет уголовное наказание — это просто бессмысленно, это не настолько значительное нарушение, — пояснил Юсуфов.

По словам юриста, в данном случае возможно применение п. 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». За подобное правонарушение россияне рискуют получить штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. Юсуфов предположил, что наказание за отказ от прививки может составить пять тысяч рублей.

Ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый назвал ситуацию с коронавирусом в России «максимально сложной» и поддержал идею о введении системы QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.