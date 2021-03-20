https://static.news.ru/photo/38f8c2fa-8a67-11eb-92d2-96000091f725_660.jpg Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЮАР продала ранее приобретённые вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС). Об этом заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.

Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения препаратом от AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма.

Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе <...> сообщает о завершении продажи приобретённых нами вакцин AstraZeneca, — цитирует РИА Новости заявление министра.

Отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняется. В Минздраве ЮАР также заявили, что эти государства проверены. Они соответствуют требованиям и «получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин».

Как писал NEWS.ru, замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов.