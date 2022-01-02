Японский врач рассказал о простом средстве для сжигания жира

Японский врач рассказал о простом средстве для сжигания жираЯпонский врач назвал кофе с лимоном средством для сжигания жира и снижения давления
Директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура рассказал, что кофе с лимоном или уксусом помогает снизить высокое давление и даже сжигает жир, сообщает портал Yahoo News Japan. По его словам, кофе также обладает антибактериальными свойствами и предотвращает близорукость.
Всё дело в хлорогеновой кислоте, которая
Итакура рекомендует употреблять в день три-четыре чашки кофе с лимоном, чтобы поддерживать действие полифенолов. Он также подчеркнул, что уксус, особенно яблочный, в малом количестве не будет портить вкус горячего напитка.
Ранее сообщалось, что учёные из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов пришли к выводу, что употребление кофе снижает риск хронических болезней печени. По мнению специалистов, их открытие очень важно для стран с низкими доходами, где у людей мало возможности получить качественную медицинскую помощь.