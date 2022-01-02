Японский врач рассказал о простом средстве для сжигания жира

Директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура рассказал, что кофе с лимоном или уксусом помогает снизить высокое давление и даже сжигает жир, сообщает портал Yahoo News Japan. По его словам, кофе также обладает антибактериальными свойствами и предотвращает близорукость.

Всё дело в хлорогеновой кислоте, которая стабилизирует кровяное давление, снижает образование бляшек на стенках сосудов, помогает сжигать больше жира и защищает клетки. Именно это вещество придаёт напитку горечь, но при этом имеет ряд полезных свойств. В частности, оно оказывает антибактериальное действие на кишечник, предотвращает снижение функции печени, а также помогает от близорукости и пресбиопии.

Итакура рекомендует употреблять в день три-четыре чашки кофе с лимоном, чтобы поддерживать действие полифенолов. Он также подчеркнул, что уксус, особенно яблочный, в малом количестве не будет портить вкус горячего напитка.

Ранее сообщалось, что учёные из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов пришли к выводу, что употребление кофе снижает риск хронических болезней печени. По мнению специалистов, их открытие очень важно для стран с низкими доходами, где у людей мало возможности получить качественную медицинскую помощь.