https://static.news.ru/photo/90bbcbf8-6d0e-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Японское лекарство фавипиравир показало большую эффективность при лечении коронавируса по сравнению с российским «Арбидолом». К такому выводу пришли китайские медики.

Во время исследования 116 пациентов лечили при помощи комбинации привычных препаратов и фавипиравира, а 120 вместо него принимали «Арбидол». Выяснилось, что на седьмой день выздоровело более 71% заболевших из первой группы и около 56% — из второй.

Для пациентов, инфицированных COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир является предпочтительным лекарством, — заключили авторы исследования, опубликованного в библиотеке medRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии нашли эффективное лекарство против коронавируса. Как заявил глава Минздрава страны Адам Войтех, оно потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма. Препарат Plaquenil выпускает как противомалярийное лекарственное средство французская фирма Sanofi Aventis. По словам министра, это лекарство не будут продавать в аптеках без рецепта. Исключение составят специалисты в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дерматовенерологии и ревматологии. Кроме того, данный препарат нельзя будет выписывать более чем на два месяца.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.