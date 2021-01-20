Японские врачи считают, что крепкий чай помогает от коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb4d225a-5b20-11eb-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крепкий чай существенно сокращает распространение вируса в ротовой полости и снижает его заразность. К такому выводу пришли японские врачи.

Учёные из медицинского университета Киото считают, что для противодействия коронавирусу достаточно сделать глоток напитка и подержать его во рту около 10 секунд, пишет bioRxiv.

Во всём «виноваты» антиоксиданты катехины, которые образуют биологически активные соединения, убивающие вирус в слюне. Они отличаются в зависимости от вида чая, но остаются неизменно полезными для организма, убивая не только вирусы, но и уменьшая воспаления в полости рта и верхних отделах желудочно-кишечного тракта. При этом исследование показало, что чёрный чай справляется с этим лучше, чем зелёный.

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2, обработанный чаем, реплицируется в значительно более низкой степени, если таковая имеется, — говорится в сообщении.

Тем не менее, пить чай литрами и рассчитывать на его чудодейственные свойства не стоит, отмечают российские медики, так как противовирусное действие заварки краткосрочно и не может избавить весь организм от заражения, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов «Газете.ru».

Не советует ждать от чая никаких чудодейственных свойств и терапевт-пульмонолог Марина Казакова. Хотя, по её мнению, обильное питьё не повредит организму во время болезни.

Как писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полного отказа от алкогольных напитков.Эксперт пояснил, что полный отказ от спиртного — это неправильно. По его словам, с научной точки зрения можно говорить о малых дозах алкоголя в плане профилактики сердечных болезней и диабета.