https://static.news.ru/photo/7b4d1556-69cb-11ea-80d2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) начала разработку препарата для лечения нового типа коронавируса. Получать его будут из плазмы крови.

Ведётся разработка поликлонального анти-SARS-CoV-2-гипериммунного глобулина (H-IG), который предназначен для лечения инфицированных лиц с высоким риском развития COVID-19, — говорится в сообщении Takeda.

Сейчас Takeda ведёт переговоры с властями и партнёрами разных стран, чтобы обеспечить ускоренное проведение исследования. Для этого необходим доступ к плазме крови людей, которые успешно перенесли заражение.

Одновременно с этим компания собирается изучать возможность применения собственных, уже созданных препаратов для лечения нового коронавируса.

Сегодня о разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах».

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 19 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок. 19 марта стало известно о первой смерти из-за коронавируса в Москве. Погибла пожилая женщина.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.



