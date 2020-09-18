Японка побила рекорд как самый пожилой житель планеты

Жительница Японии 117-летняя Канэ Танака стала самым пожилым человеком на планете.
Её занесли в Книгу рекордов Гиннесса.Как сообщает японский телеканал NHK, 18 сентября 2020 года Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней.
Долгожительница сообщила, что очень любит газированные напитки и шоколад. Она планирует дожить до 120 лет. Канэ Танака родилась 2 января 1903 года,
Уточняется, что в Японии проживают более 80 тысяч человек, возраст которых превышает 100 лет. В основном это женщины (88%).
Как писал NEWs.ru ранее, 107-летняя итальянка Анжела Гутор рассказала, что ей помогает сохранить бодрость духа и здоровье на протяжении всей жизни. Она отметила, что самое главное — это вести спокойную жизнь и заниматься своими делами.
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