Японцы прекратят выпуск в России популярного антибиотика РБК: японская Astellas прекращает выпуск антибиотика вильпрафен в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Японская фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик вильпрафен (международное название — джозамицин) с российского рынка, сообщает РБК. В Минздраве РФ его хотят заменять азитромицином, но к нему у пациентов может быть резистентность из-за бесконтрольного приема во время самолечения в пандемию коронавируса.

Отмечается, что во второй половине декабря в аптеках России практически закончились запасы вильпрафена.

В компании «Зио-Здоровье», которая выпускает лекарство в России, сообщили изданию, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России. В российском представительстве японской фармкомпании подтвердили эту информацию. Причины такого решения не уточняются.

Как считают в Минздраве, имеющихся сейчас остатков вильпрафена хватит чуть больше чем на полгода. Там добавили, что джозамицин можно заменить на лекарства с международными непатентованными наименованиями азитромицин и кларитромицин.

При этом доктор медицинских наук и профессор Светлана Каневская предупредила, что из-за происходившего в пандемию коронавируса неправильного и чрезмерного использования азитромицина у населения сформировалась высокая резистентность к нему. По словам руководителя отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марины Бережной, ключевой проблемой стало самолечение, когда человек сам себе «назначает» антибиотик.

Ранее эпидемиолог, завлабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян заявил, что человечеству не стоит переживать об угрозе абсолютной резистентности ко всем антибиотикам, поскольку микроорганизмы этого не допустят. Он объяснил, что у бактерий и инфекций за спиной 2 млрд лет эволюции, в то время как у человека всего несколько десятков тысяч.

До этого эксперты из Университета Сиднея сделали вывод, что множество рекомендованных ВОЗ детских антибиотиков утратили эффективность более чем на 50%. Больше всего страдают Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион, там тысячи детей и новорожденных умирают из-за устойчивости к антибиотикам.