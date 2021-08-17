Японцы: у китайской вакцины Sinovac выявлена серьёзная «побочка»

Сотрудники Гонконгского университета опубликовали статью в научном журнале The Lancet, где сказано, что у получивших вакцину от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech отмечается повышенный риск развития временного паралича лицевого нерва. Статья доступна на веб-странице журнала.

Наши выводы предполагают наличие повышенного риска развития паралича Белла после вакцинации препаратом CoronаVac, — сообщается в статье.

Однако польза и защита от инактивированной вакцины значительно выше, чем риск паралича. Тем более он, как правило, проходит сам по себе, добавили учёные.

При этом они отметили, что для подтверждения их выводов необходимо провести дополнительные исследования.