WSJ: коктейль из антител оказался менее эффективным против «омикрон»-штамма

Предварительные исследования показали снижение эффективности коктейлей из антител биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals и фармкомпании Eli Lilly против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает The Wall Street Journal. Это может указывать на необходимость модифицировать существующие препараты против инфекции в случае широкого распространения нового штамма.

В компании Regeneron сообщили , что намерены выяснить, насколько сильно новый штамм уменьшает эффективность их препарата, в ближайшие недели после дополнительных исследований. При подтверждённом снижении эффективности препарата компания рассчитывает начать клинические исследования других комбинаций антител. В Eli Lilly также приступили к таким исследованиям.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что вакцины на аденовирусной платформе, в частности, «Спутник V», могут быть более эффективными против нового «омикрон»-штамма коронавируса, чем РНК-вакцины. По её словам, ключевое отличие заключается в том, что аденовирусные вакцины сильнее задействуют Т-клеточное звено.

При этом она подчеркнула, что пока рано давать более точную оценку эффективности вакцин против «омикрона». Специалист предположила, что компания Pfizer представит первые данные по уровню нейтрализующих антител уже 6 декабря.