Washington Post: Pfizer нужно прививаться тремя дозами

Фармакологическая корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнёром из ФРГ BioNTech скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на инсайдеров.

Речь идёт о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой. От неё титры антител увеличатся в 5–10 раз после первых двух уколов, утверждают источники.

Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введённая через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <...> которые в 5–10 раз выше, чем после двух первичных инъекций, — говорится в материале.

Скоро Pfizer соберёт брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки. В нём примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По данным фармкомпании, пока американцам не нужна ревакцинация третьей дозой, но в ближайшее время может понадобиться первым привитым.

Американские вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут иметь серьёзные побочные действия — миокардит и перикардит. Как сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), обе «побочки» представляют собой воспалительные состояния сердца, которые проявляются в виде одышки, проблем с сердцебиением и боли в груди.