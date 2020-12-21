Выявлены новые последствия COVID-19 у женщин

https://static.news.ru/photo/3e72b3a8-430e-11eb-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницы Британии, которые переболели коронавирусом, пожаловались на преждевременную менопаузу. Нарушения менструального цикла отмечены у женщин с COVID-19 по всему миру.

Об этом заявила основательница одного из Facebook-сообществ пациентов с коронавирусом Клэр Хасти, сообщает Daily Mail.

У некоторых длительные симптомы COVID-19 усилились во время менструации, — подчеркнула Хасти.

Врач-терапевт Луиза Ньюсон указала, что симптомы затяжного коронавируса такие, как утомляемость, головокружение и спутанность сознания, характерны и для менопаузы. Это может говорить о наличии связи между явлениями.

Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами, — пояснила Ньюсон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи в Соединённых Штатах обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. За два месяца медики выявили три случая, когда у инфицированных пациентов появлялся такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.