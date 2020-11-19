Выявлено необычное свойство прививки от гриппа

https://static.news.ru/photo/603410d6-2a18-11eb-8227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская кардиологическая ассоциация пришла к выводу, что прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, шансы умереть у пациентов с таким заболеванием на 18% ниже, если они вакцинированы от гриппа.

Специалисты изучили данные более чем 237 тысяч человек. Также выяснили, что люди, вакцинированные от гриппа, имеют на 13% меньший риск столкнуться с сердечными проблемами. Кроме того, они благодаря прививке на 28% понизили риск своей смерти от других болезней, сообщается на сайте ассоциации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 40% населения РФ уже привились от гриппа. Вакцинацию планируется закончить до конца ноября 2020 года, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. По его словам, препараты поступают в субъекты чётко по графику. Он отметил, что северным регионам отправили лекарство в первую очередь.