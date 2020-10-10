Выявлена опасность стирки из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c5373a24-0b4d-11eb-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские учёные из группы SPI-B заявили, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом. Своё мнение они аргументировали тем, что женщины делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой.

Об этом сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что на долю женщин выпадает работа, при выполнении которой они могут соприкоснуться с коронавирусом, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, а также может до трёх суток оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях.

Авторы исследования отмечают, что особенно подвержены риску хозяйки из семей, которые составляют люди разных поколений. Опасность заражения грозит и тем, кто живёт отдельно от родственников, воспитывая детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса. Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет.