https://static.news.ru/photo/52ce2c68-5a36-11ea-aa70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские медики установили, что существует ещё один тип шизофрении, который развивается без потери мозгом объема.

Специалисты диагностировали больных шизофренией из США, Германии и КНР — 307 человек. Их возраст не превышал 45 лет. Также была задействована контрольная группа, состоящая из 364 здоровых людей.

С помощью томографа они сделали МРТ-сканы головного мозга здоровых и больных участников экспериментов. Медики считали, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества. Это приводит к нарушению когнитивных функций у человека.

Выяснилось, что 40% больных шизофренией имели мозг практически без внешних нарушений. У них он сохранил прежние размеры, структура и показатель массы не отличались от аналогичных параметров у здоровых лиц. Проблемы были выявлены в росте полосатого тела — оно относится к базальным ядрам двух полушарий.

Полосатое тело используется в контроле сложных движений. Нарушения её работы вызывает синдром Туретта, болезнь Паркинсонга и ряд других нарушений, сообщает Brain.

В будущем мы не будем говорить: «У него шизофрения», мы будем говорить: «У пациента есть «подтип» или «патологический паттерн», — заявил главный исследователь Кристос Даватцикос, профессор радиологии Уоллесса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании США.

NEWS.ru сообщал, что британские учёные обнаружили у больных шизофренией недостаток белка в синапсах.