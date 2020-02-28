Американские медики установили, что существует ещё один тип шизофрении, который развивается без потери мозгом объема.
Специалисты диагностировали больных шизофренией из США, Германии и КНР — 307 человек. Их возраст не превышал 45 лет. Также была задействована контрольная группа, состоящая из 364 здоровых людей.
С помощью томографа они сделали МРТ-сканы головного мозга здоровых и больных участников экспериментов. Медики считали, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества. Это приводит к нарушению когнитивных функций у человека.
Выяснилось, что 40% больных шизофренией имели мозг практически без внешних нарушений. У них он сохранил прежние размеры, структура и показатель массы не отличались от аналогичных параметров у здоровых лиц. Проблемы были выявлены в росте полосатого тела — оно относится к базальным ядрам двух полушарий.
Полосатое тело используется в контроле сложных движений. Нарушения её работы вызывает синдром Туретта, болезнь Паркинсонга и ряд других нарушений,
В будущем мы не будем говорить: «У него шизофрения», мы будем говорить: «У пациента есть «подтип» или «патологический паттерн», — заявил главный исследователь Кристос Даватцикос, профессор радиологии Уоллесса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании США.
NEWS.ru сообщал, что британские учёные обнаружили у больных шизофренией недостаток белка в синапсах.
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