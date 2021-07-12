Выявлен ген, вдвое повышающий риск тяжёлого течения COVID-19

Учёные из Оксфордского университета обнаружили ген, из-за которого, предположительно, почти вдвое увеличивается риск осложнений при коронавирусе. Относительно неизученный ген LZTFL1 увеличивает при смертоносной инфекции риск отказа дыхательных путей, отмечается в исследовании, которое опубликовал научный журнал Nature Genetics.

Исследователи уверяют , что такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Данный феномен отчасти объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, считают учёные.

При этом ген LZTFL1 не является единственной причиной дыхательных осложнений при коронавирусе, подчёркивается в исследовании.

Ранее стало известно, что кислотный рефлюкс увеличивает риски осложнений при COVID-19, выяснили учёные из Австралии. Этим частично объясняется взаимосвязь между тяжестью заболевания и расстройством пищеварительной системы у таких больных, считают они. Рефлюксная болезнь связана с COVID-19 из-за общих факторов риска, таких как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.