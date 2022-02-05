Высший институт здоровья Италии: непривитые умирают в 25 раз чаще

Высший институт здоровья Италии (ISS) опубликовал сравнительные данные касательно смертности от COVID-19 среди непривитых граждан и тех, кто получил бустерную дозу вакцины. Согласно информации учреждения, риск летального исхода для непривитых в 25 раз выше, чем у людей, получивших дополнительную дозу препарата против коронавирусной инфекции.

Итальянский институт мониторит данные, выявленные в результате тестов на коронавирус и собирает информацию о случаях заражения в стране.

Риск смертности для непривитых в 25 раз выше, чем для людей, которым была введена бустерная доза препарата. Также отмечается, что люди отказавшиеся от вакцинации в 10 раз чаще оказываются в госпитале и в 27 раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии, нежели те, которым был введён бустер.

Ранее стало известно, что итальянские власти ввели штраф в размере €100 для людей, которые отказываются проходить процедуру вакцинации. Также с 15 февраля все граждане старше 50 лет обязаны будут предъявить сертификат о полной вакцинации или справку о наличии антител, чтобы попасть на работу. Если документ не будет предоставлен, они лишатся зарплат.