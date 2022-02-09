Вуйнович заявила об одинаковом процессе одобрения для антиковидных вакцин

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью газете «Известия», что процесс одобрения вакцин для всех одинаков, и возможности его «ускорить» нет. Сроки одобрения российской вакцины «Спутник V» зависят от многих факторов, включая сроки предоставления необходимых данных, однако процесс «продвигается вперёд».

По её словам, процесс включения российской вакцины в список средств, рекомендованных для экстренного применения, возобновлён , разработчики и заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. Часть документов ВОЗ получила в декабре 2021, а часть — уже в 2022 году.

Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперёд, — уточнила Вуйнович.

Ранее Вуйнович призналась, что настроена по поводу перспектив препарата «очень оптимистично». По её словам, ВОЗ получила необходимые для регистрации вакцины документы 30 декабря 2021 года.

Вуйнович также подчеркнула, что решение ВОЗ относительно российской вакцины не сможет помешать странам запрещать въезд на их территорию из России, но может повлиять на возможность закупок вакцины «Спутник V» другими странами, поскольку во многих государствах в настоящее время всё ещё наблюдается дефицит антиковидных препаратов.