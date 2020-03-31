https://static.news.ru/photo/9529d8ba-7349-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о втором случае смерти от коронавируса в регионе. Это женщина 45 лет.

Она была подключена к аппарату ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у неё патологий (болезнь лёгких). Соболезную родным и близким, — написал глава региона в своём Instagram.

Первым скончавшимся от коронавируса был мужчина 56 лет — он контактировал с людьми, вернувшимися из-за рубежа. В Псковской области подтверждены 8 случаев заражения COVID-19, инфекцию также подозревают ещё у 7 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысячи выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения.