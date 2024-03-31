«Всё бред»: Мясников развенчал популярные мифы о вреде глютена Доктор Мясников: продукты с глютеном не вызывают рак и не способствуют старению

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Доктор Александр Мясников в эфире своей передачи заявил, что употребление продуктов, содержащих глютен, не вызывает рак. По его словам, глютен также не способствует развитию сильной аллергии, не провоцирует более быстрое старение, не вызывает сердечные болезни. Также Мясников подчеркнул, что современная пшеница не содержит больше глютена, чем раньше.

Всё бред! — заявил доктор.

Он подчеркнул, что лишь у 1% людей непереносимость глютена обусловлена целиакией, когда и естественный, и приобретенный иммунитет начинает восставать против этого белка. А также есть аллергия на злаковые, которая похожа на аутоиммунное заболевание и может проявиться с возрастом.

По его словам, в гене, в котором проскакивает непереносимость глютена, находится предрасположенность к сахарному диабету первого типа и многим другим болезням.

Также он подчеркнул, что употребление глютена не влияет на лишний вес и бодрость. По словам Мясникова, если исключить из рациона хлеб, макароны, рис, действительно можно похудеть, но с содержанием глютена это никак не связано, а на бодрости сказывается физическое состояние человека.

Ранее врач-диетолог Оксана Михалева предупредила, что кашу на завтрак не стоит есть пациентам с непереносимостью глютена. Она подчеркнула, что он содержится в некоторых злаковых, например в пшенице и ячмене, а также может быть в овсяной крупе.