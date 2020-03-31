https://static.news.ru/photo/6703acf8-73ea-11ea-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/АГН«Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Кроме того, из документа следует, что властям субъектов Федерации необходимо организовать на своей территории тестирование на COVID-19. Причём обязательному исследованию, помимо тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, следует подвергнуть людей с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 859 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.