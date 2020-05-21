Все москвичи с 27 мая смогут сдать тест на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/c73458e2-9b78-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Москве сможет любой желающий с 27 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Я говорил о 2-3 неделях. Но мы можем начать эту программу раньше и постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, детей на антитела тестировать не будут.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.