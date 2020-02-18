https://static.news.ru/photo/039afc52-52ed-11ea-9bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Все региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены тестами для выявления коронавируса. Исследования проведены уже почти у 25 тысяч прибывших из КНР людей.

На сайте ведомства отмечается, что тесты были разработаны Государственным научным центром «Вектор».

По состоянию на 19 февраля от коронавируса в мире излечились 14 352 человека, заражены — более 75 тысяч человек, скончались — более двух тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, 14,7 тысячи человек, прибывших из Китая, находятся под наблюдением российских врачей в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа.