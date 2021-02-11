«Временное отступление»: Мясников оценил снижение заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/17d9215a-6c71-11eb-abec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, однако это лишь «временное отступление». Такое мнение выразил телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

Да, на планете уже примерно миллиард человек перенесли COVID-19. Да, началась массовая вакцинация. Коллективный иммунитет «на марше». Но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов, — сообщил в Telegram эксперт.

Он напомнил, что около ста лет назад в мире бушевала «испанка», которую также не сразу заметили.

Потому и назвали тот грипп «испанкой», так как писала об эпидемии только нейтральная Испания, — уточнил Мясников.

Говоря о COVID-19, он отметил, что вспышки коронавируса ещё будут. По его словам, при очевидном неуспехе при создании эффективных противовирусных препаратов остаётся уповать лишь на наличие иммунитета. Эксперт пояснил, что дать людям иммунитет могут ЗОЖ и вакцинация.

Иммунитет в аптеке не купишь. Тем не менее в условиях эпидемии отмахиваться от того, что может помочь, неразумно. Именно поэтому в последних рекомендациях Минздрава по-прежнему фигурируют препараты с недоказанной эффективностью. Их применение допустимо, если потенциальная польза для пациента превышает возможные риски. Вот и на базе нашей больницы уже много месяцев ведутся клинические испытания «Интерферона гамма» как в инъекциях для борьбы с тяжёлыми вирусными пневмониями, так и в виде капель в нос для предотвращения и лечения респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19, — рассказал доктор.

Ранее Александр Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По словам специалиста, практически 40% населения планеты страдает от проблем с излишним весом, которые приводят к инфарктам, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям. Он подчеркнул, что одним из основных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если женщина курит во время беременности или если один из родителей имеет проблемы с избыточным весом, то у ребёнка будет предрасположенность к ожирению в течение всей жизни. Другим фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом, является диабет у матери, писал NEWS.ru.