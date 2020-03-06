https://static.news.ru/photo/6aefab22-5f91-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Исследование специалистов из Йельского университета в США показало, что стресс, испытанный матерью во время беременности, оказывает влияние на всю последующую жизнь ребёнка.

В ходе исследования учёные вводили жидкий раствор, содержащий глюкокортикоидный гормон стресса мышам. Грызуны получали его в утробе матери или вскоре после рождения. На протяжении всей жизни подопытных мышей исследователи наблюдали за их физиологическими изменениями.

Оказалось, что грызуны, подверженные стрессу в утробе матери, в течение всей жизни испытывали недостаточность иммунной системы. Также уменьшилась способность их организма предотвращать бактериальные инфекции и бороться с опухолями. Кроме того, у таких мышей снизилась активность ключевой Т-клетки, основная роль которой заключается в реагировании на патогены, передаёт «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал о том, что чаще всего во время вынашивания ребёнка россиянки сталкиваются с анемией — снижением количества гемоглобина или эритроцитов. Заболевание в 2018 году было зафиксировано у 36% женщин, которые были беременны. Об этом свидетельствуют последние публичные данные Минздрава.