Врачи: женщины с COVID начали рожать мёртвых младенцев

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Ирландские врачи заявили о случаях, когда матери, заражённые коронавирусом, рождали мёртвых детей. На данный момент известно четыре таких случая, рассказал заместитель главного врача страны Ронан Глинн.

Все четыре женщины, будучи беременными, сдавали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Когда же пришло время рожать, то на свет появились мёртвые младенцы. С чем именно это связано — не было известно. Специалисты не исключали, что иммунитет матери, борющийся с патогеном, мог сыграть здесь свою решающую роль. Кроме того, при коронавирусе у заражённых отмечается гипоксия, из-за чего плод также может погибнуть.

Впрочем, позднее стало известно, что к смерти детей привела инфекция плаценты. Вероятно, она была вызвана коронавирусом, пишет EuroNews.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год. На окончание пандемии можно рассчитывать только к началу 2022 года.

Клюге считает, что в данный момент необходима «европейская солидарность». По его мнению, нельзя допустить, чтобы жители богатых стран и регионов были вакцинированы от коронавируса, а остальные — нет. Он также подчеркнул, что не надо торопиться со снятием ограничений, так как ситуация может «вернуться к началу».