Врачи заявили о распространении «омикрон»-штамма в России в ближайшее время

Эксперты программы «Док Ток» на Первом канале заявили, что «омикрон»-штамм коронавируса распространится в России в ближайшие недели. Единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение антиковидных мер.

Скорее всего, он распространится, если мы уже знаем, что у него способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками, — сообщил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров также призвал россиян «не расслабляться» и соблюдать все санитарные нормы, даже если «омикрон»-штамм окажется не таким опасным. Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов привёл в пример Японию, где количество смертных случаев удалось сократить «практически до нуля» мерами вроде ношения масок. Биолог Анча Баранова и вирусолог Александр Лукашев предположили, что распространение штамма в России задержится на две-три недели по сравнению с США и Европой, но в итоге будет неизбежным.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России «дельта»-штамм уступит «омикрону» в январе 2022 года, однако скорость распространения будет зависеть от того, насколько мощно он попадёт в страну. Он подчеркнул, что вытеснения «дельта»-штамма может и не быть, но такой сценарий наиболее вероятен, что доказывает ситуация в Южной Африке.