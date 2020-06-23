Врачи заявили о «перевороте сознания» из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e1e3359c-b553-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 перевернул все представления медиков об инфекционных болезнях. Такое мнение высказал доцент кафедры факультетской терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Антон Родионов.

Выяснилось, что препараты, которые мы использовали сначала, были неправильными. И наоборот — на запрещенных сначала препаратах мы и выезжали, — отметил Родионов, выступая на онлайн-конференции.

Эксперт отметил, что в развитии неблагоприятных осложнений COVID-19 большую роль играют тромбозы. Именно из-за них умирает большинство пациентов. По его словам, коронавирус уже готовит «новый вызов».

Коронавирус спустя некоторое время может вызывать миокардит — воспаление сердечной мышцы, — считает специалист.

Он напомнил, что пожилые люди, дети и те, кто имеет кардиологические проблемы, окажутся в зоне риска. Последствия коронавируса мы уже увидим к концу осени, передаёт телеканал «Звезда».

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12013 за последние сутки). Умерли 8359 человека (+153 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.