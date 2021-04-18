Врачи выявили пользу куркумы в борьбе с коронавирусом

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Бразильские учёные заявили о противовирусных свойствах куркумы. Лечебный эффект, по их сведениям, достигается благодаря содержащемуся в корнях растения полифенолу куркумина.

Как сообщается в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, куркумин обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Кроме того, он оказывает противоопухолевое действие, усиливает эффективность антибактериальной терапии и может использоваться как антидепрессант.

Исследование учёных показало, что куркумин также является противовирусным средством, способным влиять на иммунный ответ против коронавируса SARS-CoV-2. Он влияет на репликацию инфекционных агентов, ингибирует важные ферменты протеазы и мешает вирусной частице прикрепляться к клетке и заражать её.

По мнению экспертов, по сравнению с другими препаратами куркумин способен снижать вирусную нагрузку в клетках человека за более короткое время, предотвращая прогрессирование коронавируса.

Ранее сообщалось, что что комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, чёрный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками.