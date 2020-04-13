Врачи в Японии нашли препарат для блокировки коронавируса

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японские врачи объявили, что нашли средство, которое способно блокировать размножение коронавируса COVID-19. Они подчеркнули, что это не новое средство, а выводы их предварительные.

Речь идёт о нелфинавире, который применяют против вируса иммунодефицита человека. Также в сочетании с другими антиретровирусными препаратами нелфинавир помогает при лечении ВИЧ. Результаты исследования врачей опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Медики проверили девять подобных лекарств. Снижение репликационной активности возбудителя коронавируса выявилось только при влиянии на него нелфинавира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Гонконга выяснили: коронавирус нового типа (COVID-19) продуцирует в три раза больше патогенов, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002-2003 годах. При этом нынешняя инфекция лучше «прячется». Исследователи наблюдали за развитием COVID-19 в течение 48 часов. Эксперимент показал, что микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее предшественника.