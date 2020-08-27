Врачи узнали, какой витамин сохранит кости в старости

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Международная группа учёных опубликовала исследование, в котором рассказала, какой витамин лучше всего подходит для людей старше 50 лет. По мнению специалистов, витамин С может не только укрепить иммунитет, но и сохранить скелетную мышечную массу.

Об этом рассказала ведущий исследователь профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при UEA.

Люди пожилого возраста, которые едят много витамина С, обычно содержащегося в цитрусовых фруктах, ягодах и овощах, имеют лучшую скелетную мышечную массу. Это важно, потому что люди, как правило, теряют мышцы с возрастом, что приводит к саркопении, хрупкости костей и снижению качества жизни, — приводит её слова medicalxpress.com.

Принимать «цитрусовый» витамин можно также и при помощи БАД, ведь добиться нормального уровня его содержания только из продуктов довольно сложно. Касается это и других витаминов, которые влияют на здоровье костей.

Витамин D, например, помогает предотвратить рахит и остеопороз. Он содержится в морской рыбе, морепродуктах и орехах. Довести его до нормального уровня в организме можно, если есть жирную рыбу два-три раза в неделю и вместе с большим количеством разных овощей.

Придерживаться такой диеты получается не у всех. Кроме того, нельзя забывать о том, что витамин D — витамин солнца. В северных широтах врачи при этом также предлагают пить БАД, чтобы восполнить его дефицит.

Люди, перешагнувшие 50-летие, каждый год теряют до одного процента своей скелетной мышечной массы. Проблема эта может привести к саркопении, хрупкости костей, диабету II типа, снижению качества жизни и преждевременной смерти.

Учёные в рамках эксперимента обработали данные более чем 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет, которые принимают участие в исследовании EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Norfolk Study. У каждого из них была измерена мышечная масса и взяты анализы крови для определения количества витамина С.

Выяснилось, что те, у кого витамина в рационе или крови больше, обладали и большей массой скелетных мышц. При этом исследователи обнаружили, что почти 60% мужчин и 50% женщин-участниц не потребляли столько витамина С, сколько им следовало бы согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Большинству людей, отметили учёные, для поддержания адекватного уровня витамина С достаточно съедать хотя бы один цитрусовый фрукт.

Как писал NEWS.ru, ранее микробиолог рассказал, можно ли прививаться и от гриппа, и от коронавируса.