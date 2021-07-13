Врачи сравнили пользу от плазмы вакцинированных и переболевших COVID-19

Главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов заявил, что плазма вакцинированных от коронавируса более эффективна, чем плазма переболевших. По его словам, это касается и новых штаммов смертоносной инфекции, сообщает РИА Новости.

Исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на 7-й день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%, — пояснил врач.

Он добавил, что плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр антител, чем плазма от переболевших.

Благодаря исследованию мы имеем возможность расширить пул доноров и пригласить на донации и привитых людей, — подчеркнул Буланов.

Ранее стало известно, что врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о необходимости ношения защитных масок вакцинированными людьми. По его мнению, при непосредственном контакте с инфицированным маска уменьшает шанс заражения примерно в двадцать пять раз. Маска же на вирусоносителе уменьшает возможность заражения окружающих в четыре раза.