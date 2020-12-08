Врачи составили новогоднее меню для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e8997e9c-39eb-11eb-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меню для тех, кто в новогоднюю ночь будет болеть коронавирусом, должно быть составлено с учётом того, что при СOVID-19 не рекомендуется употреблять алкоголь, а также жареные, острые блюда и копчёности, считают врачи-диетологи.

Как пояснили врачи, коронавирус оказывает негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, потому не стоит дополнительно раздражать слизистые оболочки острой пищей и пряностями. Разнообразить праздничный стол в таком случае поможет интересная подача овощей и фруктов, передаёт РИА Новости.

В частности, из полезных цитрусовых можно приготовить новогоднее желе.

Апельсины, помело, мандарины — всё очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь — это сложно, а вот на праздник можно, — посоветовала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Полезной закуской может стать маринованный лук, добавила диетолог. Чтобы приготовить его, достаточно сбрызнуть уксусом кружочки репчатого лука и поставить их в холодильник в баночке, а через некоторое время добавить к тушёному мясу или рыбе.

Ещё одно пикантное и «антивирусное» блюдо готовится на основе сыра и чеснока. Для этого понадобятся сыр, чеснок, укроп, кинза и петрушка. Ингредиенты нужно измельчить и смешать в блендере и скатать из них шарики, которые по желанию можно обвалять в специях, например, в карри или паприке.

Алкоголь заболевшим врачи посоветовали заменить полезными морсами из облепихи, малины, клюквы или других ягод.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Андрей Плотников назвал специальную диету, которая послужит профилактикой от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников. По словам эксперта, правильно подобранная система питания поможет укрепить иммунитет, повысить гемоглобин, а также восполнить дефицит питательных веществ и витаминов.