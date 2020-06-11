Врачи сообщили, кому нельзя потреблять в пищу грибы

https://static.news.ru/photo/fb017e7a-ac03-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетологи и гастроэнтерологи в разговоре с журналистами рассказали, при каких условиях людям стоит ограничить себя в потреблении грибов в пищу.

Так, например, грибы могу плохо усваиваться организмом при ряде заболеваний. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, диетолог высшей категории Елена Чедия. Она отметила, что грибы — это хорошая белковая пища, но она тяжела для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в них нет достаточного количества клетчатки, которое необходимо для людей, следящих за питанием.

Схожего мнения придерживается руководитель направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин. По его словам, в грибах есть приличное количество белка, однако он с трудом усваивается из-за не очень хорошо перевариваемой оболочки. Улучшить усвоение, сказал Батурин, может помочь термическая обработка.

Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Семён Рапопорт призвал к аккуратности в употреблении грибов. Он заявил, что их не стоит есть при заболеваниях поджелудочной железы и тонкой кишки. Однако доктор также подчеркнул, что многое зависит от того, в периоде обострения находится болезнь или же ремиссии.

В ремиссии практически можно есть все грибы, которые допущены к еде, а в обострении, конечно, нет — следует воздержаться, это нужно иметь в виду, — цитирует Рапопорта ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, подгнившие овощи и фрукты нельзя употреблять в пищу, заявила диетолог Елена Соломатина. По её словам, они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины.